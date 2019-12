Tragedia all'asilo, muore bimba di due anni

Dramma immane a Leinì, in provincia di Torino. Una bimba di due anni e mezzo si è sentita male mentre si trovava all'asilo ed è morta poco dopo. Avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio forse causato da epilessia. Era andata a fare il sonnellino, come tutti i giorni. La piccola sarebbe stata già cianotica quando il personale dell’asilo si è accorto che stava male.

Leinì (Torino), bimba di due anni muore all'asilo

Vani tutti gli immediati soccorsi da parte degli operatori della scuola. Erani informati del fatto che la piccola soffriva di epilessia e avevano istruzioni su come intervenire, ma ieri la bambina stava bene, ed era andata a dormire come tutti i suoi compagni. Sul posto è accorsa un'ambulanza e i sanitari del 118 l'hanno trasportata all'ospedale di Ciriè. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti per chiarire con assoluta certezza quanto accaduto. Il magistrato ha disposto l'autopsia.