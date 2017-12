Tragedia di Natale, bimba di 3 anni muore di meningite

Una bimba di tre anni è morta a Capena per un sospetto caso di meningite. La tragedia avvenuta nella provincia di Roma, tra la via Flaminia e la via Tiberina, ha scosso tutti gli abitanti della zona.

A causa di un malore, lo scorso sabato 23 dicembre è stata ricoverata sabato scorso all'ospedale Sant'Andrea, da qui è stata poi trasferita al Policlinico Gemelli di Roma dove è arrivata in condizioni terminali. A nulla sono valse le cure prestate dai medici. La piccola è morta nella notte tra il 24 e il 25 dicembre.

L'amministrazione comunale di Capena "esprime le più sentite condoglianze alla famiglia" e sottolinea: "Il Servizio di Igiene Pubblica e Prevenzione della nostra Asl si è tempestivamente e immediatamente attivato, sin dal primo pomeriggio del 24 dicembre. Il dirigente medico responsabile Asl, con la collaborazione dei familiari della bambina e della responsabile della scuola frequentata, ha attuato il protocollo di profilassi previsto, dando le informazioni necessarie alle famiglie ed ai soggetti interessati da un ipotetico contatto stretto".

Nessun'altra comunicazione ufficiale è stata data sinora al Comune che provvederà a dare ulteriori notizie sul caso qualora effettivamente utili alla comunità.

Anche il comune di Monterotondo, che si stringe in un "affettuoso abbraccio alla famiglia di Capena colpita da questo gravissimo lutto", in una nota spiega la prassi eseguita. "La Asl di riferimento, diversa da quella del comune di Capena, ha confermato stamane che il medico di pronto soccorso ha contattato le famiglie delle allieve del corso di danza per attivare la necessaria profilassi".

"Il batterio della meningite meningococcica vive nel cavo orale e non all'esterno, pertanto non è necessario nessun trattamento degli ambienti frequentati dalla bambina. - sottolinea il comune di Monterotondo - La profilassi è stata attivata per un giusto principio di precauzione pur essendo bassissimo il rischio di trasmissione da soggetto malato a soggetto sano".

La notizia su RomaToday