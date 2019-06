Bimba morta con lesioni, arrestato il padre: "Pericolo di fuga"

E' stato arrestato nella serata di domenica G.P., il papà della piccola bambina, morta a 8 mesi dopo essere giunta, in gravissime condizioni, all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore (Salerno). L'uomo è stato fermato dalla squadra mobile nella serata di ieri. Lui e la moglie da sabato erano indagati per omicidio. La custodia in carcere è scattata per pericolo di fuga.

La piccola era giunta in gravi condizioni, alle tre della notte, in ospedale, ma ormai non c'era più niente da fare: era già morta. Sul corpo sarebbero stati trovati lividi, escoriazioni e lesioni. La famiglia era seguita dai servizi sociali e ha un altro bimbo di due anni. In base a quanto raccontato dai vicini di casa, "tutti sapevamo, il papà aveva precedenti e un passato nella tossicodipendenza. L'uomo picchiava la moglie e spesso sentivamo i bambini piangere". Non risultano però denunce.

Bambina morta Nocera Inferiore: padre fermato, madre indagata

All'Ansa il sindaco di Sant'Egidio, Nunzio Carpentieri, ha spiegato che i servizi sociali avevano ricevuto "alcune segnalazioni in merito alla famiglia della piccola e a quanto ci risulta avevano anche effettuato delle visite - ha detto il primo cittadino -. Sto per incontrare gli addetti dei servizi sociali per capire cosa sia stato fatto e quali erano le problematiche relative a quella famiglia. Di sicuro è un fatto sconvolgente ed è altrettanto certo che qualcosa non ha funzionato, ora cercherò di capire cosa. La famiglia della piccola viveva nel nostro comune da qualche anno, li ho sposati proprio io".

Si attende l'esito dell'autopsia, in programma oggi pomeriggio alle 15. La casa della famiglia a Sant'Egidio del Monte Albino è stata posta sotto sequestro.