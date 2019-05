Bimba di due anni muore soffocata da una caramella a Roma

Una bimba di due anni è morta a Roma dopo essere rimasta soffocata da una caramella. Trasportata in gravi condizioni in ospedale lo scorso 25 maggio, la piccola è deceduta al Policlinico Umberto I nella giornata di martedì 28 maggio.

Roma, bimba muore soffocata da una caramella

La bambina era stata portata in codice rosso da un'ambulanza dell'Ares 118 all'ospedale universitario di viale Regina Margherita, dove è stata intubata e ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. I medici hanno cercato in tutti i modi di salvarla ma per lei non c’è stato nulla da fare. I genitori hanno autorizzato la donazione degli organi.

Una tragedia avvenuta a poche ore dalla morte di un bimbo di appena 9 mesi, avvenuta in un asilo nido a Villa Lais, per “cause naturali”.