Bimba muore soffocata da un acino d'uva

Una bambina di tre anni di Vimercate, in provincia di Monza e della Brianza, è deceduta nella serata di lunedì 7 maggio a causa di un acino d'uva. Inutile la disperata corsa in ospedale e il ricovero d'urgenza della piccola, le sue condizioni erano diventate disperate. La piccola era arrivata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Vimercate domenica intorno alle sedici e trenta in codice rosso accompagnata dal papà.

Secondo quanto riportato sul referto medico la bambina era già in arresto cardiocircolatorio quando è giunta nella struttura sanitaria. In ospedale sono state effettuate tutte le manovre di rianimazione e l'equipe medica insieme all'otorino è riuscita a liberare le vie respiratorie ostruite da un acino d'uva.

Pochi minuti dopo il suo cuoricino avrebbe ripreso il battito e la bambina è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Buzzi di Milano dove, nella serata del 7 maggio, è avvenuto il decesso.

La notizia su MonzaToday