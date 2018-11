Madre "rapisce" la figlia di pochi mesi dall'ospedale e fugge

Una bambina di pochi mesi è stata rapita la notte scorsa dalla madre e portata via dall'ospedale Meyer di Firenze, dove era ricoverata da una decina di giorni per una frattura a un femore.

La bambina era stata affidatata temporaneamente al Meyer per poi essere presa in carico dai Servizi sociali del Comune di Montecatini. Sia la madre sia il padre erano stati sottoposti a limitazione della potestà genitoriale, ma la donna, una 30enne romena, era stata autorizzata ad accedere al reparto dell'ospedale pediatrico per accudire e allattare la figlia.

La piccola e i genitori sono al momento irreperibili e per la madre è scattata una denuncia per sottrazione di minore. Le forze dell'ordine li stanno cercando.