Bambina di 10 anni in rianimazione dopo un'infezione da tetano

Una bambina di 10 anni è al momento ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale della donna e del bambino in Borgo Trento a Verona, a seguito di un'infezione da tetano.

Stando alle indiscrezioni emerse, la piccola non sarebbe vaccinata e pertanto non sarebbe stata sottoposta alla profilassi antitetanica. Per il momento l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, interpellata sull'argomento dall'Ansa, si è limitata a confermare solo il ricovero della bambina, precisando che la prognosi resta riservata.