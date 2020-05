Bimbo muore annegato, grave incidente d'auto per il padre

Ieri sera a Varcaturo un bambino di 4 anni è annegato dopo essere caduto nella piscina di casa. Sconvolti, i genitori l'hanno trasportato in ospedale a Pozzuoli, dove però i medici non hanno potuto salvare il bambino. Ma per la famiglia il destino aveva riservato un altro dramma.

Come riferisce Napolitoday il padre della vittima è infatti rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla SS7, nel tratto tra Licola e Quarto, mentre stava tornando in ospedale insieme al fratello del bambino annegato.

Nell'incidente, che ha visto coinvolti altri due veicoli, la vettura si è ribaltata e l'uomo è stato ricoverato in codice rosso. Rimasto fortunatamente illeso ma in stato di shock il figlio.