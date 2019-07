Dramma alla festa di matrimonio: bimbo cade in piscina e annega

Tragedia nella notte a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove un bambino di 4 anni è morto annegato dopo essere caduto nella piscina di una villa per ricevimenti durante i festeggiamenti di un matrimonio. Il piccolo, secondo di tre figli di una coppia casertana, si sarebbe allontanato dai genitori e sarebbe finito in piscina, dove c'erano altri bambini.

Il corpo senza vita è stato notato da un'animatrice, che si è subito tuffata e lo ha portato fuori dall'acqua. Recuperato il piccolo, sono stati effettuati dei tentativi di rianimazione ed è poi partita la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i medici non hanno potuto che constatare il decesso.

Momenti drammatici quelli che si sono vissuti in serata all’esterno dell’ospedale, dove sono giunti i genitori del bambino, secondo di tre figli della coppia, e anche gli sposi sotto shock per quanto accaduto. La polizia ha posto sotto sequestro la piscina del lido per effettuare i controlli ed indagare sulle cause della tragedia.