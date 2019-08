Bimbo di 5 anni annega nella piscina dell'albergo

Dramma nella piscina di un albergo a Silvi Marina, in provincia di Teramo. Un bimbo di 5 anni, residente nella provincia di Bergamo e in vacanza con la famiglia nella località balneare, è annegato. In base a una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno aperto un'inchiesta, tutto è accaduto in pochi istanti nel tardo pomeriggio di giovedì. Erano le 17, il piccolo stava facendo il bagno con alcuni amici quando è stato visto annaspare. Privo di sensi è poi finito sott'acqua.

Immediati i soccorsi del bagnino e dei genitori, che erano a poca distanza: purtroppo non c'è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i sanitari del 118 il piccolo era cianotico e in arresto cardiaco. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione a bordo piscina, è spirato. Potrebbe essere stato colpito da una congestione, ma è stata disposta l'autopsia sul corpo. Sul posto sono giunti il medico legale e il pm.