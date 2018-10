Bimbo di 5 anni si chiude un occhio con la colla a presa rapida

Momenti di panico in un'abitazione di Anagni, in provincia di Frosinone, dove un bambino di cinque anni si è letteralmente sigillato l'occhio destro con una potente colla a presa istantanea. Al momento non è chiaro come il collante sia finito tra le mani del piccolo. Appena si sono accorti dell'accaduto i genitori hanno provato a pulire l'occhio con dell'acqua calda, ma vedendo che tutti i tentativi risultavano vani hanno allertato i medici del 118 i quali data la gravità della situazione hanno deciso di trasferire il piccolo paziente presso il policlinico Gemelli di Roma.

Il delicato intervento

I medici dell'ospedale capitolino hanno sottoposto il piccino ad un delicato intervento. I chirurghi dopo aver asportato tutte le ciglia con una forbice particolare hanno proceduto alla rimozione di piccoli corpi estrani all'interno della zona oculare. Fortunatamente il bambino ha riportato soltanto una abrasione diffusa della zona oculare. Nessuna compromissione della retina dunque. I genitori quando hanno appreso che il loro bambino se la caverà bendando l'occhio per alcuni giorni, sono scoppiati in lacrime. Il loro terrore era che la potente colla avesse potuto compromettere il campo visivo.