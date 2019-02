Bimbo di tre anni dimenticato per sei ore nello scuolabus: "Fatto gravissimo"

In Toscana un bimbo di tre anni è stato dimenticato per sei ore chiuso dentro lo scuolabus. È successo a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Il bambino non è sceso dal mezzo che lo stava accompagnando alla scuola materna. L'autobus era poi stato parcheggiato dall'autista al deposito. Così il piccolo è rimasto da solo, rannicchiato sul suo sedile, per un tempo interminabile, fino alle 16 di ieri.

San Giovanni Valdarno, bimbo di 3 anni dimenticato 6 ore nello scuolabus

Quando la mamma è andata all'asilo per riprenderlo, lui in classe non c'era. A quel punto è scattato l'allarme e i carabinieri lo hanno ritrovato seduto nel pullmino, con la cintura di sicurezza allacciata. Impaurito e in lacrime, è stato portato in ospedale, ma per fortuna sta bene. A bordo del mezzo di Autolinee Toscane, che svolge il servizio in convenzione per il comune, c'era anche un'accompagnatrice di una cooperativa: ma né lei né l'autista si sono resi conto che il piccolo era rimasto all'interno del bus. Hanno parcheggiato e se ne sono andati.

I genitori, secondo quanto scrivono i media locali, oggi presenteranno una denuncia. Accompagnatrice e conducente sono stati sospesi dal servizio: un'indagine interna servirà a fare piena chiarezza.

Il sindaco di San Giovanni, Maurizio Viligiardi, ha commentato: "Il Comune è parte lesa e farà di tutto per chiarire i contorni della vicenda". Viligiardi si è detto profondamente sconvolto da quanto accaduto e ha garantito che si metterà celermente al lavoro per accertare le eventuali responsabilità.

Autolinee Toscane: "Fatto grave, inammissibile, non rimarrà impunito"

"Quanto accaduto è un fatto grave, inammissibile, che non rimarrà impunito" dice Jean-Luc Laugaa, Ad di Autolinee Toscane.

"Abbiamo contattato la famiglia, a cui abbiamo manifestato ed espresso la nostra vicinanza e solidarietà e presentato le scuse più sentite, l'impegno ad assumere tutte le iniziative affinché quanto accaduto non debba più ripetersi. Ci siamo accertati delle condizioni del bambino e abbiamo dato massima disponibilità per qualsiasi necessità e manifestato il necessario sostegno alla famiglia". Nella nota diffusa in serata l'azienda ha spiegato che "tutto il personale è stato richiamato ai propri compiti e doveri, a garantire la necessaria attenzione nei confronti degli utenti trasportati, tanto più verso i bambini in età scolare. L'Ad di Autolinee Toscane ha anche contattato il sindaco per informarlo dei provvedimenti presi e per manifestare la disponibilità ad assumere le iniziative necessarie per sostenere la famiglia del bambino e per assicurare che tali drammatiche vicende non si ripetano".