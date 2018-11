Bimbo delle elementari picchia un compagno e lo manda in ospedale

Episodio a dir poco inquietante in una scuola elementrare di Chiari, nel Bresciano. Un bambino di terza avrebbe picchiato un compagno di classe, facendolo finire al pronto soccorso dove gli sono state riscontrate contusioni ed ecchimosi guaribili in 7 giorni. Un episodio, pare non isolato, che preoccupa e parecchio i genitori. Ad alzare le mani sarebbe stato infatti un alunno 'problematico', come hanno riferito i genitori dei compagni di scuola, che con i suoi atteggiamenti da bullo starebbe terrorizzando l'intera classe, tanto che alcuni bimbi avrebbero paura ad andare a scuola.

Questo quanto succedeva venerdì, giorno dell'aggressione. Dopo un weekend di polemiche e proteste, la situazione sembra essere rientrata alla normalità. La dirigente scolastica del plesso clarense di via Roccafranca- che accoglie due istituti comprensivi e quattro scuole, per un totale di circa mille iscritti - ha tranquillizzato le famiglie e lunedì mattina tutti - tranne il piccolo scolaro aggredito, che ne avrà per sette giorni- si sono presentati in classe.

Non mancava nemmeno il 'bulletto' per il quale - dato le gravi difficoltà che starebbe affrontando- le mamme del comitato di classe hanno richiesto la presenza di un insegnate di sostegno che lo segua e lo aiuti a cambiare atteggiamento nei confronti dei compagni.