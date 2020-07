Muore annegato nella piscina comunale il giorno prima di compiere 7 anni

Tragedia domenica pomeriggio nella piscina comunale a Brescia, in Via Rodi. Un bambino di 7 anni, Ansh S., è annegato. Vani tutti i soccorsi. Il piccolo avrebbe compiuto 7 anni proprio oggi. Tutto è successo in pochi attimi sotto gli occhi attoniti dei genitori e degli altri bagnanti. Rianimato a lungo, poi trasferito d'urgenza in ospedale, il suo core ha smesso di battere. La famiglia (Ansh, madre, padre e fratello maggiore) era alle piscine Lamarmora di Brescia per sfuggire al caldo di una domenica di luglio, quando il bimbo piccolo si sarebbe tuffato in acqua come già fatto altre volte, tante volte. Ma qualcosa deve essere andato storto: non è più riemerso.

Le urla della mamma hanno allertato il bagnino, che si è subito tuffato e ha rapidamente recuperato il bimbo. Le condizioni sono parse subito disperate. Immediati i tentativi di rianimarlo a bordo vasca, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi, ma non ha mai ripreso conoscenza: sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca, che ha poi provveduto al trasferimento in ospedale, ricoverato in codice rosso al Civile, dove è spirato. Sul posto per i rilievi anche la Polizia Scientifica: al vaglio degli inquirenti, oltre alle testimonianze dei presenti, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La Procura di Brescia ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Nelle prossime ore si saprà se sul corpo del piccolo Ansh verrà effettuata l'autopsia. Potrebbe essere annegato a seguito di un malore.