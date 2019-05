Tragedia a Roma: bimbo di quasi un anno morto in un asilo nido

Un bimbo di nemmeno un anno è stato trovato privo di vita questa mattina in un asilo nido a Roma, nella zona di Villa Lais. A fare la scoperta sono state le maestre del piccolo. Al momento di svegliarlo per la pappa dopo il riposino, una delle educatrici ha notato che il bambino aveva le labbra scure e già non respirava più.

Dopo aver allertato subito i soccorsi, le maestre hanno ricevuto indicazioni dagli operatori in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 e dell’automedica. Inutili però i tentativi di rianimarlo e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Tuscolana e della Compagnia di piazza Dante, per ricostruire quanto accaduto.

Secondo le prime indiscrezioni, il piccolo non sarebbe morto per soffocamento, poiché le vie aree erano infatti libere. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un decesso per cause naturali. La salma del piccolo, che avrebbe compiuto un anno ad agosto, è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed è stata disposta l’autopsia.

Sconvolti i genitori e gli operatori dell’asilo nido dove è avvenuto il fatto.