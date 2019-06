Tragedia a Mirabilandia, muore un bimbo di 4 anni

Tragedia a Mirabilandia, il parco divertimenti nel comune di Ravenna. Un bimbo di quattro anni è morto ieri per un possibile annegamento all'interno di "Mirabeach", la zona delle piscine del parco. A notare il corpo sono stati gli addetti al salvataggio: era a faccia in giù nell'acqua di una piscina per bambini. I soccorsi sono stati vani: sul posto gli operatori del 118 intervenuti con ambulanza ed elicottero. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il piccolo, che viveva nel forlivese, in un paese della valle del Montone è deceduto prima dell'arrivo nell'Ospedale di Ravenna.

Bimbo morto a Mirabilandia (Ravenna): "Soccorsi tempestivi"

Sono i carabinieri a indagare per ricostruire la dinamica del dramma. Secondo quanto riferito dal parco divertimenti i soccorsi sono stati tempestivi: il primo intervenuto per soccorrere il bimbo è stato un bagnino del "Mirabeach". Poi è arrivato il medico del presidio permanente interno a Mirabilandia e poco dopo è atterrata l'eliambulanza per trasportare il piccolo in ospedale. Durante il tragitto il bimbo è morto.

Il parco di divertimenti ravennate è particolarmente amato dai turisti che scelgono per le loro vacanze la Riviera romagnola. Undici anni fa, era l'estate del 208, un'altra tragedia scosse Mirabilandia. Un ragazzo di 28 anni aveva scavalcato la recinzione di sicurezza del 'Katun', uno dei giochi presenti nella struttura, per recuperare un oggetto senza accorgersi che stava sopraggiungendo il trenino, che lo aveva travolto, uccidendolo.