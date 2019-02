Tragedia in casa: bimbo muore soffocato da una corda mentre gioca

Dramma in Puglia. Un bambino di 9 anni è morto sabato pomeriggio in un magazzino della casa di campagna dove abitava con la sua famiglia a Orsara di Puglia, in provincia di Foggia. Secondo una prima ricostruzione il bimbo è rimasto incastrato con il collo tra le corde che servono per chiudere i sacchi di materiale di scarto della molitura delle olive: un laccio si sarebbe improvvisamente stretto al collo togliendogli il respiro. Il ragazzino si trovava all’interno del box in un’abitazione che si trova nella periferia del piccolo borgo dei Monti Dauni.

Alcuni familiari erano a poca distanza, in casa, ma non si sono accorti di nulla. Nonostante i tentavi di rianimazione dei sanitari del 118 il piccolo non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Foggia che indagano sull'accaduto e i militari della sezione investigazioni scientifiche. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un incidente domestico.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Foggia e la scientifica per i rilievi del caso. I militari hanno ascoltato i familiari del bambino per cercare di ricostruire gli attimi precedenti la tragedia. A fare la tragica scoperta è stato il fratello della vittima, di 5 anni più grande. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte del bambino.