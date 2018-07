Bimbo nasce in casa grazie a tre volontari della Croce Verde

Una frase su Facebook, una comunicazione "normale" per annunciare ad amici e conoscenti la nascita del loro bambino. Dietro quel messaggio, però, si nasconde una storia non comune.

"Stamattina alle 8.35 in via I Maggio è nato il nostro tesoro Adriano. Stiamo tutti e due benissimo", aveva scritto su Facebook Giada Falcone, titolare del salone Gene da Forbice di Cervignano, in provincia di Udine. E via Primo Maggio è proprio l'indirizzo di casa, non quello dell'ospedale. Perché il piccolo Adriano è venuto al mondo nella sua abitazione, grazie all'intervento di due infermiere e dell'autista della Croce Verde Basso Friuli. Quando i soccorsi sono arrivati, la testa del bimbo era già visibile e in quelle condizioni era impossibile il trasporto verso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Palmanova.

L'infermiera Manola Sgubine l'autista Ginaluca Colabucci aveva già fatto nascere in casa un'altra bambina a luglio 2016. Forti di quell'esperienza e della continua formazione, hanno rassicurato la collega Dali Zlatanovic, al suo primo parto, e in particolar modo la mamma e il papà Gabriele che assisteva al parto assieme alla suocera. Le operazioni successive si sono svolte molto velocemente e tutto è filato per il verso giusto. Dopo la nascita, mamma e figlio sono quindi stati trasportati all'ospedale di Jalmicco per i controlli di rito.

