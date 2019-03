Bimbo non riesce a respirare: salvato in strada da due agenti di polizia

Un bimbo di appena due anni è stato salvato dal provvidenziale intervento di due agenti di polizia. I fatti si sono svolti nella serata di domenica: il piccolo era a passeggio con la madre in via Cesare Rosaroll, a Napoli, quando all'improvviso ha avuto un malore.

La donna, in preda al panico, ha chiesto aiuto e ha fermato due poliziotti del Commissariato Vicaria Mercato che stava passando in quel momento lungo la strada.

Bimbo non riesce a respirare: salvato in strada da due agenti

Il bimbo era in braccio alla mamma, non riusciva a respirare e stava diventando cianotico. Gli agenti hanno subito praticato manovre di rianimazione, estraendo la lingua del bambino - che impediva il passaggio dell'ossigeno - e dandogli leggere scosse al petto, fino a far riprendere autonomamente il respiro al piccolo.

Dopo essersi assicurati che tutto fosse tornato alla normalità, gli agenti hanno indirizzato la madre del bambino al pronto soccorso del più vicino ospedale pediatrico, per affidare il figlio alle cure dei sanitari dopo i necessari controlli.