Trova portafogli in strada, giovane prostituta non ha esitazioni: "L'ho fatto di nascosto"

Non ha avuto esitazioni, ha deciso subito quale fosse la cosa giusta da fare. Ha preso quel portafogli con la paura che qualcuno potesse vederla e aggredirla. Poi, lo ha portato dai carabinieri. Una giovane prostituta di ventidue anni - una ragazza albanese - una sera (era da poco passata la mezzanotte) ha trovato un portafogli in strada accanto a un distributore di benzina a Binasco (Milano) e ha deciso di restituirlo.

E' andata lei stessa alla stazione dei carabinieri per consegnarlo. Il giorno la proprietaria dei documenti e dei soldi - una donna 32enne - si è accorta di aver smarrito tutto ed è andata da quegli stessi militari, che le hanno spiegato che poche ore prima una ragazza aveva portato lì il portafogli, al cui interno c'erano ancora i 150 euro in contanti.

A quel punto la donna ha deciso di andare dalla ragazza per conoscerla, per ringraziarla di persona e per portarle un regalo. "Quando ho visto il portafogli l'ho raccolto di nascosto, perché avevo paura che qualcuno mi vedesse e mi aggredisse per prendermi i soldi e buttare i documenti. Io, invece, volevo che venisse restituito così com'era", le ha raccontato la giovane. L'incontro tra le due si è concluso con una promessa: "Passa a trovarmi prima di Natale - l'invito della donna rientrata in possesso di documenti e soldi -, voglio farti anche io un regalo".