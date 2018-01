"Violenze su bambine tra i 10 e i 12 anni": arrestato bidello di scuola media

Un bidello di 58 anni di Bitetto (Bari) è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Secondo le accuse, avrebbe molestato e costretto a subire atti sessuali alcune delle ragazzine della scuola media in cui lavorava. L'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata emessa dal gip del Tribunale, Annachiara Mastrorilli, su richiesta del sostituto procuratore Simona Filoni.

Bidello arrestato per violenza sessuale

Secondo le accuse formulate dalla Procura l'uomo, "con condotte reiterate ed inequivocabili, mediante violenza ed abuso di autorità, nonché abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle persone offese dovute alla età, costringeva ed induceva 4 minori di sesso femminile, a subire atti sessuali contro la loro volontà". In particolare, approfittando del proprio incarico di collaboratore scolastico e "della condizione di inferiorità fisica e psichica, dovuta all’età delle persone offese, in diverse occasioni, abbracciava, palpeggiava e baciava, anche sulla bocca e sul collo, le giovani vittime".

Il racconto delle alunne

Due alunne hanno raccontato agli inquirenti quanto accaduto e hanno permesso - sottolinea la Procura - "di raccogliere elementi utili al fine di delineare un quadro complessivo di abusi e molestie sessuali a cui il bidello le sottoponeva, approfittando del ruolo rivestito e carpendo la loro fiducia, mostrandosi loro quale amico e confidente, lusingandole con complimenti e facendo sì che le giovani, almeno in un primo momento, scambiassero tali sue perverse manifestazioni lascive ed erotiche, con ingenue manifestazioni di affetto".

In una seconda fase sono state individuate altre alunne che, sempre attraverso l'ascolto protetto, hanno confermato i comportamenti messi in atto dal collaboratore "allorquando le piccole tornavano dal bagno, nel momento in cui imboccavano la parte di corridoio dell'Istituto nascosto alla vista dell'altra collaboratrice ove, quindi, poteva agire indisturbato".

