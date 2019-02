Scarafaggi nel bagno dell'ospedale, "grave e inquietante": la video denuncia

Una colonia di blatte nei locali dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Dopo il caso delle formiche al San Giovanni Bosco, la sanità campana è di nuovo nel mirino. "E' un fatto grave e inquietante. Abbiamo chiesto un'inchiesta interna. La direzione sanitaria sostiene si tratti di un sabotaggio - denuncia il consigliere regionale dei Verdi e componente della commissione Sanità, Francesco Emilio Borrelli, sulla propria pagina Facebook -. Mi è stato segnalato un video, realizzato martedì sera, in cui si nota una colonia di blatte infestare un intero locale dell'ospedale Vecchio Pellegrini".

Blatte nel bagno dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli: il video

"Ho già sollecitato il direttore sanitario Corvino. Mi ha detto di avere allertato i Nas e che, a suo avviso, si tratta di un sabotaggio - prosegue Borrelli -. Se tale tesi fosse verificata, saremmo di fronte ad un fatto estremamente inquietante, da chiarire attraverso un'indagine giudiziaria. Significherebbe l'esistenza di un disegno preciso per screditare e mortificare la sanità in Campania. Qualora, invece, si trattasse di un'infestazione dovuta a negligenza saremmo di fronte ad un fatto altrettanto grave - rimarca il consigliere regionale - con responsabilità che andrebbero punite con la massima severità. Al di là delle eventuali indagini giudiziarie, abbiamo chiesto l'avvio di un'inchiesta interna e la bonifica dei locali. Sabotaggio o meno, occorre sanificare l'area".

Blatte in ospedale, denuncia del commissario dell'Asl Napoli 1

La struttura commissariale della Asl Napoli 1 Centro "ha già provveduto nella serata di ieri a sporgere denuncia alle autorità competenti in merito all'introduzione di blatte all'interno di un bagno del pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli". La denuncia, si fa sapere dalla Asl, è stata sporta "affinché le autorità competenti possano individuare e punire i responsabili".

Il commissario straordinario della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, assicura che "episodi simili non fanno altro che aumentare la nostra determinazione e non potranno in alcun modo distrarci dall'obiettivo che ci siamo prefissi: restituire dignità all'Asl Napoli 1 Centro e riconquistare la fiducia dei cittadini-pazienti. Avere una Asl che funziona significa dare dignità ai pazienti nonostante la sofferenza della malattia", conclude.