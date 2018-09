Blitz dei vigili da LumiDolls: sequestrate le bambole robot

A poco più di una settimana dalla sua apertura ufficiale, la Polizia Municipale di Torino ha effettuato un blitz da LumiDolls, la prima casa d’appuntamenti con bambole robot in Italia. L'operazione è stata condotta insieme ai tecnici dell’ufficio di igiene dell’Asl.

I controlli

Sequestro delle bambole, contestazione di attività abusiva di affittacamere con denuncia per omessa comunicazione, in forma telematica all'Autorità di Pubblica Sicurezza, dei nominativi dei clienti frequentatori del locale, oltre alla violazione amministrativa per la mancanza di etichette con indicazioni sui materiali.

Problemi d'igiene

Questo il risultato dei controlli effettuati nel pomeriggio dagli agenti di Polizia Municipale nella case delle bambole hot. Nel corso dei controlli effettuati dalla Municipale insieme a tecnici dell'Asl Torino, inoltre, è stato verificato un livello insufficiente del sistema di igienizzazione delle bambole che sono state poste sotto sequestro amministrativo cautelare.

