Blocco auto a Roma, domenica 13 gennaio stop al traffico nella fascia verde

Blocco auto e traffico a Roma. Domenica 13 gennaio stop alla circolazione all'interno della fascia verde. Si tratta del terzo appuntamento delle domeniche ecologiche, provvedimento della Giunta capitolina per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e a un uso responsabile delle fonti energetiche. Lo stato della qualità dell'aria - si legge sul sito del comune di Roma - evidenzia per la giornata odierna e per i prossimi giorni una situazione di criticità e il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti.

Proprio per questo già da tempo il Campidoglio ha deciso di correre ai ripari con le così dette "domenica ecologiche".

Blocco del traffico a Roma: le auto interessate

L'ordinanza prevede il divieto totale di circolazione all'interno della nella "Fascia Verde" per i veicoli con motore "endotermico" (benzina e diesel) . La limitazione è estesa anche agli autoveicoli diesel Euro 6. Potranno invece circolare, tra gli altri, i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. Esenzione anche per le auto a benzina Euro 6. Potranno circolare anche le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling.

Blocco auto a Roma, le fasce orarie

Il blocco del traffico è efficace nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. La circolazione sarà dunque interdetta solo in queste fasce orarie. Occhio alle multe: l'ultima domenica ecologica è costata caro agli automobilisti indisciplinati. Sono state centinaia le sanzioni elevate dalla polizia locale di Roma: i trasgressori hanno dovuto pagare 163 euro.

Le prossime domeniche ecologiche

Le prossime domeniche senza auto saranno il 10 febbraio e il 24 marzo, salvo spostamenti che saranno comunicati sul sito di Roma Capitale.

Cos'è la fascia verde

Non si può circolare quindi all’interno della Fascia Verde suddivisa in 4 zone: A,B,C,D. Ecco quindi dov’è imposto il divieto di circolazione: