Blocco auto a Roma, nuova domenica ecologica: fermi anche i veicoli diesel euro 6

Nuova giornata di blocco del traffico a Roma, oggi domenica 21 gennaio 2018. Circolazione vietata ai veicoli dotati di motore endotermico nella tzl "Fascia verde", nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 17.30-20.30. Fermi anche i veicoli diesel euro 6. La fasca pomeridiana era prevista in origine dalle 16.30 fino alle 20.30 ma è stata spostata con un'ordinanza dal sindaco di Roma Virginia Raggi.

Blocco traffico Roma, posticipato lo stop alla circolazione

Lo rende noto il Campidoglio, spiegando che “la misura è stata adottata per garantire non solo l’accesso ma anche il deflusso dallo stadio Olimpico, dove è in programma una partita che prevede un considerevole afflusso di pubblico”. Restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nell’ordinanza del 15 novembre 2017.

Blocco traffico Roma, potenziato il trasporto pubblico

Previsto un potenziamento del traporto pubblico locale durante la giornata di blocco, in particolare durante le fasce orarie di interdizione. La Polizia Locale di Roma Capitale dovrà provvedere alla vigilanza per consentire l'osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione da parte di tutti.

L'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale promuoverà il coinvolgimento dei Municipi affinché realizzino iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul tema della qualità dell'aria e dei suoi effetti sulla salute e sull'ambiente, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile e all'utilizzo più responsabile delle fonti energetiche.

