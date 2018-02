Blocco del traffico a Roma, niente auto nella fascia verde: fermi anche i diesel euro 6

Blocco del traffico a Roma, per la quarta e ultima domenica ecologica. Limitazioni della circolazione all'interno della fascia verde per gran parte del traffico privato, quindi.

Blocco del traffico a Roma, gli orari

Stop alla circolazione oggi 25 febbraio 2018 dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19. Gli orari del blocco pomeridiano sono stati modificati vista la concomitanza con la partita Roma-Milan in programma all'Olimpico.

Blocco del traffico a Roma, chi può circolare

Possono transitare all'interno dell'area verde, tra gli altri, i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. Esenzione anche per le auto a benzina Euro 6 (fermin invece i diesel euro 6), per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling. Durante le fasce orarie di blocco sarà garantito il potenziamento del trasporto pubblico.

