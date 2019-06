Bomba sull'auto del sindaco appena eletto

Il boato, nel cuore della notte, ha svegliato tutti i residenti a Vermezzo con Zelo, comune della città metropolitana di Milano. L'auto del sindaco Andrea Cipullo è stata pesantemente danneggiata da una bomba esplosa verso le 3.30 della notte tra lunedì e martedì. L'ordigno ha distrutto il parabrezza della macchina e il cofano, ma fortunatamnte non ha causato feriti. Cipullo, che aveva già governato a Vermezzo per due mandati consecutivi, è stato eletto a sindaco di Vermezzo con Zelo - nato dalla fusione con Zelo Surrigone - lo scorso 26 maggio, quando aveva battuto la rivale Ada Rattaro con uno scarto di soli 26 voti.

Vermezzo con Zelo, bomba sull'auto del sindaco Andrea Cipullo appena eletto

"Faccio questo comunicato perché purtroppo molte persone mi hanno fermato per chiedermi cosa fosse successo questa notte - ha spiegato lo stesso primo cittadino -. Molti avranno sentito un rumore forte, come quello di un’esplosione attorno alle 3.30 del mattino. Purtroppo qualcuno ha messo un piccolo ordigno sulla mia macchina di famiglia provocando gravi danni al veicolo. Ringrazio le forze dell’ordine per il tempestivo intervento e per le indagini che stanno svolgendo. Ringrazio il Prefetto di Milano per l’interessamento e per avermi espresso la sua vicinanza".

Quindi, in conclusione, l'auspicio di Cipullo: "Spero vivamente si tratti della bravata di qualche ragazzino e non di un atto intimidatorio o vendicativo per qualsiasi motivo. Io continuerò a fare il mio lavoro, a testa alta e con onestà".