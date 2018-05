Fa saltare in aria con una bomba l'auto del nuovo compagno della ex moglie: arrestato

Un'automobile è esplosa all'alba nel centro di Aquino, in provincia di Frosinone. La vettura, di proprietà di un 32enne, era parcheggiata poco lontano da via della Libertà ed è stata fatta saltare in aria con una bomba.

A dare l'allarme, come racconta Angela Nicoletti su FrosinoneToday, sono stati i residenti che hanno sentito la forte esplosione. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri di Aquino, Pontecorvo e Frosinone coordinati dal colonnello Fabio Cagnazzo.

L'autore del gesto è stato arrestato. "Le motivazioni andrebbero ricercate in una lunga serie di dissapori familiari ed una questione sentimentale - scrive Nicoletti - Il proprietario dell'auto, titolare di una cartolibreria-edicola, è l'attuale compagno dell'ex moglie dell'attentatore".

Il sostituto procuratore Roberto Bulgarini Nomi ha disposto l'arresto nei confronti di P.U., trenta anni e con precedenti penali per i reati di "danneggiamento e detenzione di materiale esplodente”. Il giovane, ex marito della donna contesa, ha ottenuto gli arresti domiciliari.

L'esplosione ha danneggiato anche la vetrina di un negozio ed altri mezzi parcheggiati vicino all'auto.

La notizia su FrosinoneToday