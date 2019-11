Va sotto casa dell'ex per riconquistarla, lei lo rifiuta e lui fa esplodere una bomba carta

Si è presentato sotto casa dell'ex con un orso di peluche alto quasi due metri per tentare di riconquistarla ma quando lei lo ha rifiutato ha reagito facendo esplodere una bomba carta davanti all'ingresso del condo

È successo ieri, proprio nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a Cameri, comune in provincia di Novara. L'uomo, un 28enne novarese, è stato arrestato dai carabinieri per minacce e danneggiamento aggravato e porto e detenzione di esplosivi.

L'ex lo rifiuta, lui fa esplodere una bomba carta davanti a casa sua

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Cameri, l'uomo, disoccupato già noto alle forze dell'ordine e di recente colpito da un "foglio di via obbligatorio" dal Comune di Cameri, ha prima acquistato l'orso di peluche in un negozio di Novara e poi è andato a casa della donna, portando con sé una bomba carta e un martello di piccole dimensione.

Dopo aver citofonato alla ex chiedendole di scendere, quando lei – che si trovava in casa con il nuovo compagno – ha rifiutato di aprirgli la porta, il 28enne ha minacciato di farli saltare in aria entrambi e danneggiare l'auto della donna, che si trovava in quel momento parcheggiata davanti al condominio. A quel punto il 28enne ha posizionato la bomba a forma di "candelotto" nell'androne del condominio, in prossimità della finestra dell'abitazione e dell'auto della donna. Accesa la miccia, la bomba carta è esplosa provocando una fortissima deflagrazione che ha scalfito il pavimento, danneggiato il gruppo ottico dell'auto della vittima e rotto i vetri di due porte, e spargendo residui per un'area di circa 60 metri quadrati.

L'uomo, che a causa dell'esplosione ha riportato un'ustione di primo grado alla mano, è stato arrestato in flagranza di reato da una pattuglia di carabinieri che si trovava in zona in quel momento.