Bomba carta e stesa, alba di paura in pieno centro

I boati hanno svegliato tutti i residenti della zona. Erano le 5 di stamattina quando un ordigno è deflagrato in vico Santissimi Filippo e Giacomo nel cuore di Napoli. Pochi secondi dopo sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco. Si trattava nel primo caso di una bomba carta, piazzata all'esterno di un garage privato, racconta NapoliToday.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Napoli Centro per i rilievi del caso. I colpi d’arma da fuoco non hanno provocato danni, sono stati esplosi infatti in aria. Inoltre, non si registran feriti.