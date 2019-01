Bomba all'ingresso del negozio Euronics: foto e video

Una bomba è stata fatta esplodere nella notte, intorno alle 2, davanti all'ingresso del negozio Euronics di Foggia nella zona del Villaggio Artigiani, alla periferia della città. La deflagrazione ha causato la distruzione della saracinesca e degli infissi. L'ordigno è stato posizionato in un angolo della saracinesca, che è stata pesantemente danneggiata, mentre l'onda d'urto ha divelto parte della copertura esterna della facciata.

Bomba Euronics Foggia al Villaggio Artigiani

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza del luogo, mentre le forze dell'ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti in zona.

Bomba da 'Euronics' a Foggia, ecco come si è 'svegliato' oggi il Villaggio Artigiani

Ancora un'esplosione a Foggia. Ancora una bomba fatta esplodere ai danni di un'attività commerciale della città. La scorsa notte è toccato al punto vendita 'Euronics', a Villaggio Artigiani. Notevoli i danni provocati alla saracinesca, all'insegna e alla copertura esterna dell'attività. Ecco come si è 'svegliato', questa mattina, il quartiere produttivo di Foggia. Il servizio video di Roberto D'Agostino per FoggiaToday.

E' la terza bomba a Foggia ai danni di un'attività commerciale in meno di una settimana. Sull'episodio di stanotte indaga la Polizia di Stato. L'altro ieri mattina due persone, ritenute dagli inquirenti vicine al clan Moretti-Pellegrino-Lanza, sono state arrestate da agenti della Squadra Mobile per una tentata estorsione ai danni di un commerciante del Villaggio Artigiani che ha avuto la forza di denunciare.