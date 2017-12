Botti, attenzione alla "bomba Hamsik": un 34enne la nascondeva in salotto

Maxi sequestro di centinaia di "botti" tra cui le cosiddette “cipolle”, bombe contenenti 175 grammi di esplosivo, ma anche le pericolose “bombe Hamsik 17”, bombe da lancio con mortaio il cui utilizzo è riservato esclusivamente agli specialisti del settor

Un 34enne di Brusciano è finito in manette per detenzione illegale di esplosivi: l'uomo nascondeva ben 3mila 265 botti illegali, quasi due tonnellate di pericolosissimi fuochi artificiali non a norma. Un pericolo per la sua incolumità, così come per gli abitanti di una zona densamente popolata.