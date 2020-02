Bomba fa saltare in aria l'auto di un carabiniere: era parcheggiata sotto casa

Un boato nella notte: l'esplosione, chiaramente avvertita dai cittadini residenti in zona, è avvenuta intorno alle ore 2.30. A Ruvo di Puglia, cittadina in provincia di Bari, una bomba artigianale è stata fatta esplodere sotto l'auto di un carabiniere. L'ordigno, che secondo i primi rilievi effettuati sarebbe costituito probabilmente da tritolo, è stato piazzato sotto l'auto privata del militare, un carabiniere in servizio presso il Nucleo Radiomobile di Andria.

Ruvo, bomba fa saltare in aria l'auto di un carabiniere

L'auto era parcheggiata sotto la sua abitazione, alla periferia della cittadina. La bomba era stata collocata sotto la carrozzeria della vettura. Il veicolo è andato completamente distrutto.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul grave episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.