Diventa mamma: lo splendido regalo dell'azienda in cui lavora

Un bonus bebè aziendale di mille euro per le neo mamme e i neo papà. Accade a Vestone, nel bresciano, in un'azienda attiva nel campo della somministrazione del lavoro: la Eurointerim. Il gruppo - che ha sede a Padova e 37 filiali sparse per l'Italia - ha infatti messo a bilancio ben 50mila euro da destinare ai dipendenti - sia donne che uomini - che nel 2018 o nel 2019 metteranno al mondo un bebè. La somma figura alla voce "welfare aziendale", quindi è da intendersi netta.

Di questo bonus per i lavoratori ha usufruito anche una giovane mamma di Mura, Artjona Hodo, che lavora nella filiale di Vestone, aperta nel gennaio 2007. La premiazione si è svolta nei giorni scorsi, proprio all'interno della sede valsabbina. Oltre allo staff della filiale erano presenti l'amministratore delegato del gruppo e Luigi Sposato, 57 anni, presidente e fondatore insieme ad altri dell'agenzia per il lavoro nata nel 1998 nella città veneta.

Un'iniziativa valsa la conquista del premio 'Aziende Family Friendly' ritirato martedì 9 ottobre 2018 presso la Sala Cenacolo della Camera dei Deputati. Il sostegno ai neogenitori non è l'unica misura per le famiglie prevista dall'azienda padovana, che con l'iniziativa 'Bimbi in ufficio' consente ai dipendenti di condividere una giornata di lavoro con i propri figli.