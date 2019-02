Borgo Mezzanone è in agro di Manfredonia ma in queste palazzine gialle le famiglie sono state messe vent'anni or sono dal Comune di Foggia, per far fronte sul finire degli anni novanta all'emergenza abitativa.

Su 97 famiglie che vivono in altrettanti appartamenti, solo 21 sono assegnatarie. Il Comune ha sempre pagato per tutti. Ed è così che è cresciuto un debito di quasi due milioni di euro.