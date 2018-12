"No ai botti illegali, conservati le dita": la pizza (napoletana) contro i fuochi pericolosi

Una pizza per dire "no" ai botti di Capodanno. "No ai botti illegali, conservati le dita, potrebbero servire per preparare una pizza ad esempio. Attenti pure ai botti inesplosi, sono pericolosissimi". Questo il messaggio di Gino Sorbillo, noto pizzaiolo napoletano, ai giovani che sono attratti dai botti illegali di Capodanno.

"Ho conosciuto tante persone che si sono rovinate da sole la vita, per un momento di leggerezza tutto può cambiare per sempre. Con le mani si possono fare tanti mestieri artigianali come il mio, si possono portare a spasso i propri figli e si può accarezzare il viso della donna che si ama. Quest’anno mi auguro che si riducano a zero le cattive notizie che a Capodanno sono diffusissime come i bollettini di guerra", conclude il pizzaiolo.

Capodanno 2019 e botti: da Milano a Palermo, tutti i divieti

Sono molte le città italiane in cui saranno in vigore divieti, che riguardano anche lo spray al peperoncino (per via dei fatti di Corinaldo). Botti vietati anche a Roma, dove la sindaca Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di fine anno. Il provvedimento prevede il divieto assoluto di usare materiale esplodente come fuochi artificiali, razzi e giochi pirotecnici: è entrato in vigore dalle 00.01 di oggi e prosegue fino alle 24 di domani, primo giorno del 2019, su tutto il territorio di Roma Capitale. Sono escluse dal divieto bengala, fontane, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose. "Nostro dovere è tutelare l'incolumità dei cittadini e la loro sicurezza, in particolare durante i numerosi eventi organizzati in città in occasione dell'ultima notte dell'anno. I botti e le esplosioni, com'è noto, rischiano di provocare incidenti soprattutto nei luoghi affollati e in presenza di minorenni. Per non parlare degli effetti negativi sugli animali", ha detto Raggi.

Botti vietati anche a Milano (per chi si recherà in piazza Duomo per il concerto di Capodanno sarà in vigore il divieto di uso e possesso di petardi e fuochi d’artificio, nelle altre zone della città l’uso di petardi e fuochi è invece ammesso nel rispetto delle norme), Palermo, Torino (uso di materiale 'esplosivo' vietato nel centro storico), Genova (divieto di botti esteso a tutto il territorio comunale), Bologna, Venezia, Firenze, Bari. A Napoli nessuna limitazione per vendita e uso di materiale pirotecnico, per cui il comune si è affidato al buonsenso dei cittadini e alle norme di utilizzo. Per i singoli provvedimenti si rinvia ai regolamenti comunali.

Proseguono intanto sul territorio nazionale le operazioni delle forze dell'ordine di controllo e sequestro di fuochi d'artificio clandestini. A Torino la guardia di finanza ha trovato, accatastati in maniera approssimativa, occultati nel retro dei locali o nascosti all'interno delle toilette, circa 70mila artifici pirotecnici che sono stati sequestrati. Due imprenditori di origine cinese sono stati denunciati, rischiano fino a un anno di carcere. L'operazione è il seguito del maxisequestro effettuato nei giorni scorsi dalle fiamme gialle in alcuni depositi clandestini. I "botti" nei prossimi giorni verranno fatti brillare dagli artificieri. A Catania i finanzieri hanno sequestrato in una casa privata di Misterbianco oltre 250 kg di prodotti pirotecnici detenuti illegalmente.