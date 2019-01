In trasferta per lavoro, occupano casa e la trasformano in una stalla

Una trasferta di lavoro, un nuovo appartamento a Roma e il saluto ai monti in pieno stile manzoniano. Eppure la nuova vita lontano dalla loro casa di campagna di Calcinato in provincia di Brescia riservava loro una sorpresa arrivata per posta. Le bollette infatti non accennavano a diminuire.

Mistero presto svelato: la villetta con annessa cascina e terreni era stata "occupata" da un 40enne residente in paese che aveva allestito una piccola fattoria amatoriale.

Anatre, capre e galline: tutte allevate sfruttando abusivamente la corrente elettrica dei padroni di casa.

Come riferisce BresciaToday l'uomo è stato indagato dai carabinieri: ai militari il 40enne di origini albanesi avrebbe raccontato di aver "occupato" casa e terreni senza cattiveria, ma per utilizzare l'immobile vuoto.

Gli animali, che i veteriani dell'ats hanno attestato in buona salute, sono stati tutti sequestrati, ma i proprietari non hanno ancora sporto denuncia. Se rinunciassero alla querela, l'eventuale vicenda giudiziaria potrebbe concludersi prima ancora di cominciare.