Bruno Pizzul, brutto regalo per i suoi 80 anni: i ladri gli svaligiano casa

Compleanno amaro per Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano, che l'8 marzo festeggerà 80 anni. Una "visita" sgradita nella sua abitazione a Cormons (Gorizia) nella giornata di ieri rischia di rovinargli l’umore. All’interno della casa, approfittando dell’assenza del popolare cronista sportivo e della moglie, ignoti si sono introdotti e hanno rubato i gioielli custoditi in un cassetto.

I preziosi, di proprietà della consorte di Pizzul, erano custoditi in camera da letto. I ladri sono entrati in azione senza far scattare l'allarme.

Il furto, scrive UdineToday, è stato denunciato ai carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, che adesso indagano per identificare i responsabili.