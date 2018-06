Brutto voto al figlio: mamma manda la prof in ospedale

Non poteva finire nel peggiore dei modi l'anno scolastico in un istituto di Selvazzano, in provincia di Padova. La mamma di un alunno ha aggredito una delle insegnanti, 'colpevole' di aver dato un brutto voto al figlio. Al termine della lite furibonda, la prof è stata trasportata in ospedale.

L'aggressione

É successo fuori dalla scuola media Albinoni di Tencarola, dove la mamma di un alunno si è presentata prima del suono della campanella pretendendo una spiegazione per quell'insufficienza mal digerita. Il bersaglio una docente di inglese 60enne, che è stata avvicinata dall'altra donna con cui ha cominciato un'accesa discussione culminata con uno schiaffo in faccia assestato dalla madre dello studente.

I soccorsi

Alla scena hanno assistito diverse persone, tra cui gli altri insegnanti che, vedendo la situazione degenerare, hanno chiamato i carabinieri per sedare gli animi. Un livido in volto per la docente, che si è fatta medicare all'ospedale, e una denuncia per la madre, che ora andrà incontro alle coseguenze del suo gesto.

