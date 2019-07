"Perde la testa" e inizia a bucare le gomme dell'auto dei vigili urbani

Qualcosa deve essere "scattato" nella sua testa quando ha visto quell'auto della polizia locale parcheggiata in via Spano a Torino. Un cittadino ha iniziato a bucare metodicamente le gomme del veicolo dei vigili urbani: è stato sorpreso e denunciato per danneggiamento.

Buca pneumatici dell'auto di pattuglia: denunciato a Torino

A coglierlo sul fatto è stata una seconda pattuglia mentre la prima (sempre della sezione Lingotto) era intervenuta per la segnalazione, poi rivelatasi infondata, di alcuni muratori che avevano detto di aver visto un cane sofferente in una soffitta per il caldo. Il cittadino denunciato era tra l'altro amico del proprietario del cane, ignaro invece di tutto quello che era accaduto: un pomeriggio di ordinaria follia in zona Santa Rita.