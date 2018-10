Roma sprofonda, auto in bilico su una voragine

Roma continua a sprofondare, ancora nel quartiere Balduina. Martedì 9 ottobre si è aperta l'ennesima voragine nel quartiere residenziale situato nel quadrante Nord-Ovest della Capitale.

A rischiare di finire in buca una jeep parcheggiata su via Cesio Basso, rimasta in bilico con la ruota posteriore nel vuoto. Allertati i soccorritori gli stessi hanno accertato l'apertura della buca, con sotto dell'acqua.

Voragine in via Cesio Basso

Come riportato da RomaToday, sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma, i tecnici Acea per gli accertamenti e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso via Cesio Basso, transitabile sino all'altezza del civico 7.