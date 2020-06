Cade dal monopattino elettrico, uomo di 60 anni muore in ospedale

Non ce l'ha fatta l'uomo di 60 anni che ieri era rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'auto mentre era a bordo del suo monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto in via Zenzalino, a Budrio (Bologna) all'incrocio con una rotatoria. L'uomo, a bordo del monopattino, si sarebbe scontrato, per cause al vaglio, con un'auto guidata da una donna di 35 anni. Il 60enne, in gravissime condizioni, è stato poi trasferito all'ospedale Maggiore, dove stamani è morto. A occuparsi degli accertamenti è la polizia municipale di Budrio.

L'esperto: "In monopattino consiglio di indossare casco e occhiali"

L'incidente apre alcuni interrogativi sui rischi che si corrono spostandosi con mezzi elettrici come ebike, monopattini o monowheel. "Con l'erogazione dell'annunciato bonus mobilità dello Stato, che ha stanziato un fondo da 190 milioni di euro per l'acquisto veicoli ecologici come i monopattini elettrici ci sarà un boom di vendite, anche se i numeri sono già notevoli e lo si vede semplicemente guardandosi intorno", spiega a BolognaToday Massimiliano Buldrini, ideatore e amministratore delle pagine e dei gruppi MEB - Monopattini Elettrici Bologna. Per questo secondo Buldrini sarebbe utile introdurre nuove regole. "Consiglio di indossare casco, occhiali e guanti in stile ciclista per proteggersi in caso di caduta o incidente. L'ideale sarebbe spingere e promuovere un'equiparazione fra monopattino elettrico e biciclette/ebike".