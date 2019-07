Fecero mangiare un panino con escrementi a un coetaneo, i bulli: “Siamo liberi, fanc… sbirri”

Avevano appena finito il percorso riabilitativo che era stato loro imposto dal tribunale dopo che avevano bullizzato pesantemente un coetaneo nel 2016, facendogli anche mangiare un panino ripieno di escrementi. Una volta fuori dal tribunale, però, i quattro bulli hanno ben pensato di girare un video nel quale insultano le forze dell’ordine e prendono in giro le istituzioni: “Siamo liberi, fanc…. Sbirri”.

Il filmato, girato davanti al tribunale dei minorenni in corso Unione Sovietica a Torino lo scorso 11 luglio, è ora in possesso dei carabinieri per gli accertamenti del caso.

Bulli tornati "in libertà" insultano forze dell'ordine e istituzioni

I ragazzini, originari di Ciriè nel torinese, avevano concluso i tre anni di lavori socialmente utili disposti dalla magistratura minorile.

Video e foto hanno fatto il giro del web e hanno suscitato polemiche, mentre c’è chi difende i ragazzi minimizzando l’accaduto e parlando di bravate.