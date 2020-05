Bullismo a distanza: bestemmie e insulti alla compagna di classe disabile durante la videolezione

La didattica a distanza sta permettendo a professori e alunni di portare avanti l’anno scolastico nonostante la chiusura delle scuole a causa dell’emergenza coronavirus. Una situazione complicata, che se da un lato ha fatto uscire in molte situazioni il meglio dalle persone, in altri purtroppo ha permesso abusi e comportamenti gravi. Come è successo durante una videolezione di una classe di scuola secondaria di un grande istituto comprensivo in provincia di Monza e Brianza.

Mentre l’insegnante stava facendo ascoltare un brano durante la lezione di educazione musicale, con una chat “non ufficiale” alcuni studenti hanno inviato messaggi gravemente offensivi a una loro compagna di classe disabile prendendola di mira per le sue caratteristiche fisiche e la sua sfera intima, tra bestemmie e insulti scurrili.

La studentessa, una 13enne, è rimasta talmente turbata e umiliata da scoppiare in lacrime. La madre l’ha notata, ha scoperto i messaggi e ha subito messo al corrente dei fatti il dirigente scolastico. Nella chat sono state trovate anche gravi offese ai professori e altri compagni di classe e sono state scoperte inoltre anche immagini di docenti scaricate da Facebook e diffuse a centinaia di telefonini, più insulti e video girati nel corso delle video lezioni scaricati e poi postati sul web.

Il dirigente ha iniziato l’iter di valutazione per punire gli abusi. Con le scuole chiuse però non è possibile sospendere gli studenti e gli insegnanti stanno valutando una sanzione pecuniaria e un percorso di recupero educativo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo i referenti della legalità degli istituti scolastici brianzoli, le video lezioni potrebbero aver provocato un forte aumento dei casi di cyber bullismo, a causa delle tante ore passate di fronte al computer e agli smartphone.