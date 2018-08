Sembra un vaporetto, invece è un bus invaso dall'acqua a Palermo

Il maltempo è arrivato in maniera prepotente anche in Sicilia. Lo testimoniano le immagini riprese nella mattina di venerdì 24 agosto a bordo dell'autobus numero 806 che va da Mondello a Palermo.

Nel video, girato da Laura Ferla, il bus sta percorrendo viale Principe di Scalea. Sembra un vaporetto ma non lo è. Semplicemente l'acqua per strada ha raggiunto un'altezza tale da riuscire ad entrare attraverso le porte anteriori e posteriori. Passeggeri costretti a stare in piedi sui sedili per evitare di bagnarsi.