Bus in fiamme a Roma, autista interviene con l'estintore: "Nessun passeggero coinvolto"

Bus in fiamme a Roma. Un incendio si è sprigionato poco prima delle 6 su un autobus 'jumbo' del trasporto pubblico in servizio sulla linea 409, lungo via di Portonaccio all’altezza del deposito Atac.

L’Atac fa sapere che l’autista è intervenuto con l’estintore di bordo e contemporaneamente ha allertato i vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno estinto le fiamme.

"Nessun passeggero è stato coinvolto nell’evento. Atac ha avviato un’indagine interna per accertare le ragioni dell’accaduto", precisa l’azienda in una nota. Si tratta del settimo episodio di un bus che va a fuoco da inizio anno, scrive RomaToday.

Sempre a Roma, questa volta nel quartiere Tor Tre Teste, ignoti hanno lanciato sassi contro un bus della linea 556 mandando in frantumi due vetri. Illesi, ma sotto choc, i venti passeggeri a bordo. Non ha riportato ferite neanche il conducente dell'autobus Atac. I militari, dopo aver ascoltato i testimoni, hanno avviato le indagini.

Bus in fiamme a Roma | Video