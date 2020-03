Tre buste esplosive a Roma nel giro di poche ore, tre donne ferite: che cosa sappiamo

Tanta paura. E tanti punti interrogativi per gli inquirenti. Tre buste sono esplose nelle ultime ore a Roma e a Fiumicino, ferendo tre donne, in maniera non grave. Il primo episodio è avvenuto domenica sera alle 23.30 nel centro di smistamento postale in via Capannini a Fiumicino, mentre gli ultimi due sono avvenuti a Roma: uno intorno alle 18.30 di lunedì pomeriggio in via Piagge in zona Fidene nel quale è rimasta ferita un'impiegata pubblica, mentre l'ultimo, intorno alle 19.15 di lunedì in via Fusco alla Balduina. Almeno due donne hanno riportato escoriazioni alle mani e al volto. Entrambe sono state soccorse in codice giallo e trasportate in ospedale: una al Policlinico Umberto I e l'altra al Policlinico Gemelli.

Buste esplosive Roma: tre donne ferite, non sono gravi

Nessuna delle tre buste conteneva una rivendicazione. Al momento gli investigatori sono al lavoro per svolgere accertamenti tecnici. Le tre donne non sono persone con incarichi di rilievo o esposte, da una prima ricostruzione sembra che le buste fossero tutte confezionate nello stesso modo, cosa che fa pensare che l’autore possa essere lo stesso. Si tratta di tre buste con formato di un foglio A4 con all’interno una piccola cassettina in legno. I primi riscontri sui destinatari avrebbero fatto emergere che si tratterebbe di soggetti "sconosciuti", senza alcuna rilevanza pubblica.

Indagano Digos e carabinieri. Al momento, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti investigative, sembra potersi escludere che i plichi possano ricondursi ad ambienti dell’eversione. Si stanno facendo tutte le verifiche del caso.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per attentato con finalità di terrorismo e lesioni.