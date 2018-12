Due anni fa la scomparsa misteriosa: il cadavere trovato nell'auto in fondo al mare

E' ancora un giallo il ritrovamento del cadavere all'interno di una Renault Clio ripescata dai fondali di Muggia, in provincia di Trieste.

Salvatore Antonino Sgroi, 81enne residente all'epoca in via dei Fonditori, era scomparso da quasi due anni a bordo della sua Renault Clio Rossa. Di lui si erano perse le tracce dal 5 gennaio 2017. Tra le ipotesi c'era anche quella di una passaggio nella vicina Slovenia. Il Comune aveva diffuso più volte degli appelli attraverso la propria pagina Facebook ufficiale, ma le ricerche non avevano dato alcun esito. Sgroi viveva da solo e i rapporti con la figlia Anna Maria, secondo i conoscenti, erano saltuari.

La Renault Clio targata DF300SW è stata ritrovata posizionata a qualche metro di profondità in un tratto davanti al porticciolo di Muggia, in un punto molto frequentato dove transitano le linee marittime della Delfino Verde Navigazioni e dove si immergono spesso alcuni sub. Tra le prime ipotesi c'è quella secondo cui la macchina potrebbe essere stata trasportata dalle correnti da un altro punto, anche se non troppo lontano dalla zona del suo ritrovamento. L’auto è stata notata dai Vigili del Fuoco sui fondali fangosi durante un test di un nuovo ecoscandaglio.