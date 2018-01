Trovano cadavere in giardino durante i lavori di ristrutturazione

Durante i lavori di ristrutturazione in una casa in via Mattatoi, angolo via Allende, a Camaiore (Lucca) è stato trovato un cadavere.

Il corpo senza vita era nel giardino dell'abitazione. Il cadavere è di un uomo, di età apparente tra i 30 ed i 40 anni.

Sono giunti sul posto i carabinieri della stazione di Camaiore, il nucleo operativo della compagnia di Viareggio con il capitano Edoardo Cetola, e i mezzi del 118.

Non ci sarebbero segni di violenza sul cadavere, che era completamente nudo al momento del ritrovamento.