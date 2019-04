Idraulico scende in cantina per fare dei lavori e scopre il cadavere di un uomo

Era sceso in una cantina per conto della proprietaria di un appartamento, per effettuare alcuni lavori di manutenzione. E lì ha fatto una tragica scoperta. In via Giuseppe Ripamonti a Milano, stamattina, un idraulico ha rinvenuto il cadavere di un uomo italiano di 63 anni.

Milano, idraulico trova un cadavere in cantina in via Giuseppe Ripamonti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, Stazione Vigentino. Stando alle prime indicazioni, il 63enne morto non presentava segni evidenti di violenza ma ora sarà l'autopsia, disposta dall'autorità giudiziaria, ad accertare le cause del decesso.

L'uomo, che inizialmente si credeva fosse un senzatetto, era uno dei residenti dell'edificio: un artigiano affetto da patologie cardiache. Verosimilmente ha avuto un malore ed è deceduto sul posto.